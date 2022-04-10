Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 19:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bilecik'te otomobil devrildi: 5 yaralı
Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil su kanalına devrildi. Kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Bilecik'ten Vezirhan istikametine giden E.İ. yönetimindeki otomobil, Gülümbe rampaları mevkisinde yol kenarında bulunan su kanalına devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü ile otomobildeki D.İ, B.S, R.İ. ve G.İ. yaralandı.
Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü E.İ'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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