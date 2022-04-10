Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 18:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyir halindeki halk otobüsünde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Karabük'te içinde yolcu bulunan bir halk otobüsünün motor bölümünde seyir halindeyken yangın çıktı. Sürücünün yolcuları tahliyesinin ardından müdahale edilen yangın söndürüldü.
Aydınlıkevler Mahallesi 504 No'lu caddede ilerleyen halk otobüsünün motor kısmından duman çıkması üzerine sürücü aracı durdurdu.
Otobüsü yol kenarına çeken sürücü, daha sonra yolcuları tahliye etti.
Bu sırada yol kenarındaki evlerde yaşayan vatandaşlar hortumla yangına müdahale etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın sonrası otobüste hasar oluştu.
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