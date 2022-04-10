Haber Giriş: 10 Nisan 2022 Pazar 19:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıdı
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde fahri av müfettişliği yapan Nuri Çadır, doğada bulduğu hasta yaban keçisini 3 kilometre sırtında taşıyarak evine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaban keçisi, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacak.
Fahri av müfettişliği yapan 50 yaşındaki Nuri Çadır, Nurhak Dağı'nda devriye sırasında hastalanmış yaban keçisini fark etti.
Keçiye ilk müdahaleyi dağda yapan Çadır, sırtına aldığı hayvanı yaklaşık 3 kilometre mesafedeki evine kadar taşıdı.
Çadır'ın keçiyi sırtında taşıması, arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Görüntülerde yaban keçisiyle ilgili bilgi veren Çadır, hayvanı tedavisini yaptıktan sonra doğaya salacaklarını söyledi.
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