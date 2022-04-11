Haber Giriş: 11 Nisan 2022 Pazartesi 08:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Ankara'da elektrik trafosu patladı: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'nın Sincan ilçesinde elektrik trafosunun bakımı esnasında patlama meydana geldi. Patlamada bir çalışan yaralandı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde elektrik trafosu bakımı sırasında henüz nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi.
Patlamanın şiddetiyle bakım yapan bir işçi savruldu.
Patlama seslerini duyan çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, işçiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Etiketler: Ankara Elektrik İş Kazaları
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