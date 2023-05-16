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Türkiye
DHA 16.05.2023 10:25

'Sazan sarmalı' yöntemiyle 2 kişiyi 1 milyon 29 bin lira dolandırdılar

Adana'da, araç almak isteyen iki kişiyi 'sazan sarmalı' yöntemiyle 1 milyon 29 bin lira dolandırdığı tespit edilen çeteye yapılan operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 7'si tutuklandı.

'Sazan sarmalı' yöntemiyle 2 kişiyi 1 milyon 29 bin lira dolandırdılar

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yapılan teknik takiple, halk arasında 'sazan sarmalı' olarak bilinen, işleri birbirine dolaştırma usulüyle, araç satın almak isteyen 2 kişiyi 1 milyon 29 bin lira dolandırdıkları belirlenen çeteye operasyon düzenledi.

Aralarında kadınların da olduğu toplam 8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, baskın yapılan adreslerde 85 bin 400 lira, 100 bin lira değerinde altın, 1 ruhsatsız tabanca, 34 cep telefonu sim kartı, 16 banka hesabı kartı ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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