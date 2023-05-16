Çok Bulutlu 23.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 16.05.2023 10:02

Yolcu otobüsü alev alev yandı

Bolu'nun Gerede ilçesinde, içinde yolcu bulunmayan otobüs, motor kısmından alev alıp, yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yolcu otobüsü alev alev yandı
[Fotograf: DHA]

Bursa'ya bakım için götürülen Mustafa Ay idaresindeki yolcu otobüsü, sabah saatlerinde D-750 kara yolunun Gerede ilçesi Horhor rampası mevkisine geldiğinde motor kısmından alev aldı.

İçinde yolcu olmayan, otobüsteki yangını fark eden Ay, aracı durdurarak yangına kendi imkanlarıyla müdahale etti. Yoldan geçen diğer sürücüler de Ay’a yardım etti.

Yolcu otobüsü alev alev yandı

Bu sırada bir kişi de metrelerce yükselen alevlere kova ile su attı. Ancak çabalar sonuçsuz kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çabasıyla yangın söndürüldü.

Yolcu otobüsü alev alev yandı

Otobüsün kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceme başlatıldı.

ETİKETLER
Bolu Yangın
Sıradaki Haber
Yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 12 kişi yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:33
Sudan’da 2. ayına giren çatışmalarda 822 sivil öldü
11:32
Vatandaşı yanıltan reklamlara bir ayda 7,7 milyon lira ceza kesildi
11:29
Kolombiya'da silahlı isyancı örgüt ELN: Hükümet ile barış süreci krize girdi
11:25
Meclis'teki kadın temsili Cumhuriyet tarihinin en üst seviyesinde
11:20
Tekirdağ'da CHP 4, AK Parti 3, İyi Parti 1 milletvekili çıkardı
11:19
BM Genel Sekreteri, Haiti'de çete şiddetine karşı uluslararası toplumu göreve çağırdı
Bursa'da yeni itfaiyeciler tatbikatlarla göreve hazırlanıyor
Bursa'da yeni itfaiyeciler tatbikatlarla göreve hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Raylara giren tavuk metro seferlerini aksattı
Raylara giren tavuk metro seferlerini aksattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ