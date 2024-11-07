Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi Ankara'da başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'nın (SSB) düzenlediği Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi 2024 Ankara'da başladı.

Yarın da devam edecek zirvenin açılışına, SSB Başkanı Görgün ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar başta olmak üzere birçok kurum temsilcisi katıldı.

Görgün, yapay zeka alanında yaşanan gelişmelerin, sağlıktan finansa, enerjiden tarıma kadar pek çok sektörde köklü değişimlere yol açmaya başladığını söyledi.

Birkaç yıl öncesine kadar sadece gelecekte çığır açacak teknolojiler arasında sayılan yapay zekanın, artık kendi çağını açtığını ve yeni bir dönemin kapılarını araladığını belirten Görgün, şöyle devam etti:

"Artık yapay zeka sadece bir vizyon değil, hayatımızın ve iş süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. İnsansız araçlar, otonom sistemler, elektronik harp, komuta kontrol sistemleri gibi alanlarda yapay zekanın entegrasyonu, sektörde daha güçlü adımlar atmamızı sağlıyor. Bu yeni teknolojiler, ülkemizin güvenliği ve savunma gücüne katkı sunarken, aynı zamanda sektördeki rekabet gücümüzü artıran stratejik unsurlar haline geliyor."

"Projelere yapay zeka kabiliyetlerinin kazandırılması öncelikli görevlerimiz arasında yerini almıştır"

Görgün, 28 Mayıs 2024'te yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantısında yapay zeka alanındaki gelişmelerin gündeme alınması ve Türkiye'nin bu alandaki kabiliyetlerinin geliştirilmesine öncelik verilmesinin bu yönde atılan devrim niteliğinde bir karar olduğunu vurguladı.

Bu kararın, yalnızca bir teknolojik gelişme değil, yapay zekanın milli siyasetin bir parçası olduğunun tüm kamuoyuyla paylaşılması olduğunu aktaran Görgün, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda da yapay zeka teknolojilerine dikkat çekilmiş ve ülkemizin savunmasına güçlü bir kalkan oluşturacak sistemler sistemi Çelik Kubbe projemiz başta olmak üzere, Başkanlığımız bünyesinde yürütülen pek çok platform ve alt sistem projelerine yapay zeka kabiliyetlerinin kazandırılması artık öncelikli görevlerimiz arasında yerini almıştır. Teknolojiyi takip eden değil, geliştiren bir ülke olmanın bilinciyle, yapay zeka alanına doğru bir zamanda yoğunlaştığımıza ve bu alanda dünya çapında lider ülkelerden biri olacağımıza yürekten inanıyorum."

"Zirve boyunca verimli bir bilgi paylaşımı ortamı oluşturulacağına inanıyorum"

Görgün, geçen yıl kurdukları Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi'nin (SAYZEK) en önemli amaçlarından birisinin, yapay zeka farkındalığını artırmak ve bu konuda bir bilinç oluşturmak olduğunu belirterek, "Bugün geldiğimiz noktada, sektörümüzde bu farkındalığın önemli bir seviyeye ulaştığını görmekten mutluluk duyuyoruz. Artık bir sonraki aşama, yapay zeka kabiliyetlerimizi daha da artırarak, yerli ve milli ürünlerimizin gücünü dünya çapında sergilemektir." ifadelerini kullandı.

Haluk Görgün, 2 gün sürecek Savunma Sanayii Yapay Zeka Zirvesi boyunca, yapay zekanın savunma sanayisine olan etkilerini ele alacak paneller ve sunumlarla verimli bir bilgi paylaşımı ortamı oluşturulacağına inandığını dile getirdi.

SSB tarafından yürütülen SAYZEK, akademi, özel sektör ve ihtiyaç makamlarının katılımlarının hedeflendiği bir proje olarak öne çıkıyor.

SAYZEK ile ekosisteme ilişkin yetenek matrisi oluşturulması, odak alanlara yönelik iş birlikleri yürütülmesi, sivil alandaki çalışmaların savunma sanayisine kazandırılması, ürünleşme sürecinin hızlandırılması, ortak altyapılar ve odak laboratuvarlar ile kaynakların verimli kullanılması, farkındalık eğitimleri ile yapay zeka bilinci oluşturularak yetenekli öğrencilerin sektöre kazandırılması hedefleniyor.