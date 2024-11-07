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Türkiye
AA 07.11.2024 11:39

BAHA ve BARKAN ile okul ziyareti

Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen insansız hava ve kara araçları Mühendis Çocuk Projesi kapsamında ilkokul öğrencileriyle buluştu.

BAHA ve BARKAN ile okul ziyareti

HAVELSAN, gelecek nesillerde bilim ve teknoloji farkındalığı yaratmak, "istekli ve yetenekli" çocukların bu yönde eğitim almalarını sağlamak için bir süre önce Mühendis Çocuk Sosyal Sorumluluk Projesi başlattı. Projeyle, bir mucidin, mühendisin henüz ilkokulda keşfedilmesi ve eğitim hayatı boyunca desteklenmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında HAVELSAN gönüllüleri, düzenledikleri çeşitli etkinliklerle, geliştirdikleri teknolojilerle çocukları buluşturuyor ve kendilerinin de ilerde bunların benzerlerini, daha iyilerini üretebileceklerini anlatıyor.

Mühendis Çocuk Projesi kapsamında HAVELSAN mühendisleri bu kez Ankara Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nu ziyaret etti. Geleceğin mühendislerine robotik otonom sistemler hakkında bilgi veren, sorularını yanıtlayan mühendisler, insansız hava aracı BAHA ve insansız kara aracı BARKAN ile minikleri hem eğlendirdi hem de mühendisliğe teşvik etti.

Etkinlik sonrasında pek çok okuldan benzer bir faaliyet için HAVELSAN'a davette bulunuldu.

BAHA ve BARKAN ile okul ziyareti

HAVELSAN Ürün Geliştirme Direktörü Veysel Ataoğlu, etkinliğe ilişkin, Cumhuriyet'in 101. yılında çocukların geleceğine yapılacak her yatırımın, Cumhuriyet'in ilelebet yaşaması için bir adım olduğu düşüncesiyle, geliştirdikleri insansız teknolojileri Ankara Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda tanıttıklarını söyledi.

Mühendis Çocuk Projesi kapsamında çocuklara mühendisliğe ve teknolojiye ilgilerini artıracak mesajlar verdiklerini anlatan Ataoğlu, "Çocukların ilgisi, merakı, heyecanı gelecekte yapacaklarının işaretlerini taşıyor. Bu yaşlarda atılan tohumların ileride meyvelerini vereceğini çocukların gözlerinde gördük. Amacımız çocuklarda mühendislik, teknoloji kıvılcımı yakmaktı, bunu da başardığımıza inanıyorum. Öğretmen ve velilerden aldığımız olumlu tepkilerde bu düşüncemizi güçlendirdi. Bu buluşmaya vesile olan Cahit Zarifoğlu İlkokulu yönetimi ve öğretmenlerine de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

BAHA ve BARKAN ile okul ziyareti

Öğretmen ve öğrenci velileri de ziyaretten çok memnun olduklarını, çocukların güzel bir deneyim elde ettiklerini dile getirdi. 

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