Bakanlık, Tuzla'da saldırıya uğrayan çocuğun davasına müdahil olacak

Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkının önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, "gürültü yaptıkları" nedeniyle bir kişinin saldırısına uğramış, saldırgan A.K daha sonra tutuklanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu görüntülerin ardından harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacağımızı, ayrıca çocuğumuz ile ailesine psikososyal destek sağlayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı.