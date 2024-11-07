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Türkiye
AA 07.11.2024 10:58

Bakanlık, Tuzla'da saldırıya uğrayan çocuğun davasına müdahil olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da bir otoparkın önünde oyun oynarken saldırıya uğrayan 7 yaşındaki çocuk ve ailesine psikolojik destek sağlayacak, saldırıya ilişkin davaya müdahil olacak.

Bakanlık, Tuzla'da saldırıya uğrayan çocuğun davasına müdahil olacak

Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkının önünde arkadaşlarıyla oyun oynayan 7 yaşındaki çocuk, "gürültü yaptıkları" nedeniyle bir kişinin saldırısına uğramış, saldırgan A.K daha sonra tutuklanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, söz konusu görüntülerin ardından harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacağımızı, ayrıca çocuğumuz ile ailesine psikososyal destek sağlayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesi kullanıldı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul
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