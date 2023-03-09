Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 01:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sarıyer'de köşkte çıkan yangın söndürüldü
[Fotograf: DHA]
Sarıyer'de 3 katlı köşkte çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tarabya Mahallesi Ahi Çelebi Caddesi'nde 3 katlı köşkte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle köşkte çıkan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında ölen yada yaralanan olmadı.
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