Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 00:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremde yıkılan sitenin kooperatif yönetim kurulu başkanı tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Adıyaman'da depremde yıkılan ve 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Umut Yapı Sitesi'nin kooperatif yönetim kurulu başkanı Hasan Akbaş tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Bu kapsamda depremde yıkılan ve 150'den fazla kişinin hayatını kaybettiği 2 bloktan oluşan Umut Yapı Sitesi'nin kooperatif yönetim kurulu başkanı Hasan Akbaş, kent merkezinde gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Haberler
- 00:13
- 00:11
- 00:07
- 00:05
- 23:43
Sıradaki Haber
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 80 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz