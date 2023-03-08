Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 23:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 80 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotograf: AA]
İzmir açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 bottaki toplam 80 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili, Menderes ve Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 3 bottaki toplam 80 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Etiketler: İzmir Sahil Güvenlik
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