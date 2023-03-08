Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 18:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Karaismailoğlu depremzedelerle bir araya geldi
[Fotograf: AA]
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde depremzedelerle buluştu.
Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Doğanşehir ilçesindeki Polat köyünde AFAD'ın kurduğu çadır alanını ziyaret etti.
Burada çocuklara hediye veren Karaismailoğlu, çadırlarda kalan depremzedelerle sohbet etti.
Vatandaşların durumunu soran Karaismailoğlu, daha sonra yapılan çalışmaları anlattı.
Karaismailoğlu, Doğanşehir Devlet Hastanesinde kurulan İlçe Afet Koordinasyon Merkezine de giderek yetkililerden bilgi aldı.
Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ile Öznur Çalık ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da eşlik etti.
Etiketler: Adil Karaismailoğlu Deprem Malatya
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