Adil Karaismailoğlu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Doğanşehir ilçesindeki Polat köyünde AFAD'ın kurduğu çadır alanını ziyaret etti.

Burada çocuklara hediye veren Karaismailoğlu, çadırlarda kalan depremzedelerle sohbet etti.

Vatandaşların durumunu soran Karaismailoğlu, daha sonra yapılan çalışmaları anlattı.

Karaismailoğlu, Doğanşehir Devlet Hastanesinde kurulan İlçe Afet Koordinasyon Merkezine de giderek yetkililerden bilgi aldı.

Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Malatya milletvekilleri Bülent Tüfenkci ile Öznur Çalık ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da eşlik etti.