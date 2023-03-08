Şule İşleyen, yaklaşık 10 yıldır İngilizce öğretmenliği yapıyor.

Son görev yeri Gaziantep'in Nurdağı ilçesiydi. Depremde 5 katlı binanın enkazında kaldı.

İşleyen yaklaşık 4 saat enkaz altında kaldı. Enkazdan çıkar çıkmaz tedavi gördü ve ardından deprem bölgesine tekrar geldi ve burada çocuklara gönüllü olarak İngilizce öğretmeye başladı.

'Öğrencilerimin mesajlarını gördükten sonra onların yanına koştum'

Şule İşleyen yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Telefonumu Emniyet bana bir süre sonra ulaştırdı çünkü enkazdaydı telefonum. Telefonumu alır almaz çocuklardan gelen mesajları gördüm onlara dönmeye çalıştım. 'Hocam iyileşmediyseniz size yoğurt gönderelim, süt gönderelim'. Bu mesajları okuduktan sonra zaten oturduğum yerde oturamazdım, konfor alanımın dışına çıkıp burada onlarla birlikte olmayı yeğledim."

Şule öğretmen çocuklara sadece İngilizce öğretmiyor onların ablası, oyun arkadaşı ve iyi bir dinleyici...

Haber: Bülent Güler

Kamera: Levent Çakır