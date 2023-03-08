Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 13:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'daki 1079 afetzedenin tedavisi sürüyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanarak İstanbul'a getirilen 18 bin 93 kişiden 17 bin 14'ü taburcu edilirken, 1079'unun tedavisi devam ediyor.
İstanbul'a Türk Silahlı Kuvvetleri uçakları ile Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçaklarıyla 11 ilin etkilendiği deprem bölgesinden getirilen yaralılar, ambulanslarla havalimanlarından alınarak kentteki kamu, özel ve üniversite hastanelerine sevk edildi.
Bugüne kadar tedavi altına alınan yaralı 18 bin 93 afetzededen 17 bin 14'ü taburcu edilidi.
1079 afetzedenin tedavileri ise sürüyor.
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