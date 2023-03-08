Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 5,5 milyon değerindeki kaçak makarona el kondu
[Fotograf: AA]
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Adana'da bir depoya gerçekleştirilen operasyonda, 5 milyon 500 bin lira değerindeki 11 milyon kaçak makarona el konuldu.
Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Adana Bölge Amirliği ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, Seyhan ilçesinde yer alan sanayi bölgesindeki bir depoda, kaçak tütün mamulleri bulundurulduğu tespit edildi.
Söz konusu depo ve çevredeki şüpheli hareketlilik, ekiplerce izlemeye alındı. Savcılık talimatıyla baskın yapan ekipler, deponun alt ve üst katlarının makaron kutularıyla dolu olduğunu gördü.
Operasyonda, 11 milyon kaçak boş makaron ele geçirildi. Yakalanan kaçak makaronun, 5 milyon 500 bin lira değerinde olduğu belirlendi.
Olayla ilgili soruşturma, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.
Etiketler: Ticaret Bakanlığı Adana Makaron
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