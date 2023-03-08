Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Adana Bölge Amirliği ekiplerinin, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü istihbari çalışmalar sonucunda, Seyhan ilçesinde yer alan sanayi bölgesindeki bir depoda, kaçak tütün mamulleri bulundurulduğu tespit edildi.

Söz konusu depo ve çevredeki şüpheli hareketlilik, ekiplerce izlemeye alındı. Savcılık talimatıyla baskın yapan ekipler, deponun alt ve üst katlarının makaron kutularıyla dolu olduğunu gördü.

Operasyonda, 11 milyon kaçak boş makaron ele geçirildi. Yakalanan kaçak makaronun, 5 milyon 500 bin lira değerinde olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.