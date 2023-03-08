Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar gören illerden olan Malatya'da Mustafapaşa Mahallesi'ndeki ağır hasarlı olarak tespit edilen 5 katlı apartman bir anda çöktü. Binanın çöktüğünü gören vatandaşlar durumu 112 ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen görevliler bölgede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de enkaz altında arama-kurtarma çalışması başlattı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, içinde kimsenin olmadığına dair bilgilerin olduğunu söyledi. Şahin, tedbiren arama çalışmalarının devam ettirildiğini belirtti.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 5 katlı bir binanın yıkıldığı bilgisi üzerine ekiplerin hızla bölgeye sevk edildiği, enkazda tarama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Arama sonlandırıldı

Sesli ve fiziki arama sonucu harhangi bir emareye rastlanmaması üzerine arama sonlandırıldı.