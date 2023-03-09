Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 00:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 00.44'te olan deprem, yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 8, 2023
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Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-09
Saat:00:44:04 TSİ
Enlem:37.299 N
Boylam:37.037 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/JfAcIPAyk0@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: Deprem Kahramanmaraş
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