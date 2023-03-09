Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 00:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de kaçakçılık operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışma başlattı.
Ekipler Derince ve İzmit ilçelerinde 3 iş yeri ve 4 ikamete düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 132 bin bandrolsüz boş makaron, 96 bin 200 doldurulmuş makaron, 70 kilo tütün, 12 pipo tütünü ile sigara sarma makinesi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kocaeli Kaçakçılık
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