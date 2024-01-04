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Türkiye
AA 04.01.2024 14:56

Sarıkamış şehitlerinin kardan heykelleri tamamlandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı anma etkinlikleri kapsamında sergilenecek kardan heykellerin yapımı tamamlandı. Kardan şehit heykellerinin açılışı cumartesi günü yapılacak.

Sarıkamış şehitlerinin kardan heykelleri tamamlandı

Allahuekber Dağları'nda 109 yıl önce donarak şehit olan askerlerin anısına başlatılan çalışma, Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Muhammet Hanifi Zengin'in koordinasyonunda devam ediyor.

KAÜ ile Atatürk Üniversitesinden akademisyen ve öğrencilerden oluşan 9 kişilik ekip, Sarıkamış Kayak Merkezi'nin 1. etap oteller bölgesi ile Kızılçubuk mevkisinde kardan heykellerin yapımını tamamladı.

Oteller bölgesindeki kardan heykellere kar yağışı altında son rötuşlar yapıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

"Bu yıl 3 boyutlu bir görsel gösteri de hazırlandı"

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Harekatı'nın 109. yılı etkinlikleri için hazırlıkların devam ettiğini belirterek, "Bu sene farklı yeniliklerimiz mevcut. Önceden sadece oteller bölgesinde kardan heykellerimiz varken, bu yıl Kızlıçubuk mevkiinde yürüyüşün başladığı yerde şehitlerimizin anısına kardan heykeller yapmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bu yıl 3 boyutlu bir görsel gösterinin de hazırlandığını anlatan Aslantatar, "Türkiye'deki tüm vatandaşlarımızı şehitlerimizin ruhlarına bir Fatiha hem de etkinlikte bizi yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Bizim insanımız kadimdir, yüreklidir. Çok acılar çektik, çok kederler gördük. Şehitlerimizin anısını sonuna kadar yaşatabilmek için elimizden gelen bütün çabayı göstereceğiz" diye konuştu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Açılış cumartesi günü yapılacak

KAÜ Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Muhammet Hanifi Zengin de Sarıkamış Harekatı'nın yaşandığı ve şehitlerin olduğu Kızılçubuk bölgesinde kardan heykeller yaptıklarını söyledi.

Kardan şehit heykellerinin açılışı, 6 Ocak'ta yapılacak.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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