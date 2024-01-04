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Türkiye
AA 04.01.2024 14:43

3 gün sürecek "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" yarın başlayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının geleneksel olarak düzenlediği ve her yıl binlerce gencin katıldığı "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"nda etkinlikler yarın başlayacak. Sarıkamış Harekatı'nın 109. yıl dönümünde, Türkiye'nin dört bir yanından Sarıkamış'a gelecek binlerce genç, üç gün boyunca şehitleri anacak.

3 gün sürecek "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" yarın başlayacak

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı'nın ilk gününde yarın saat 14.30'da şehit ve gazi ailelerinin onuruna bir yemek verilecek. Aynı gün saat 18.30'da Sarıkamış Kazım Karabekir Camii'nde mevlit okutulacak.

Mevlid-i Şerif programının ardından saat 20.30'da 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndan Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek.

Program, Solo Türk gösterisi ile tamamlanacak

Programda, 6 Ocak Cumartesi günü etkinlikleri saat 15.30'da Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışıyla başlayacak. Saat 17.30'da yine Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meşaleli kayak gösterisi, akabinde "Mapping 3D Gösterisi" yapılacak.

Programın son günü 7 Ocak Pazar ise Anma Yürüyüşü gerçekleştirilecek. Kızılçubuk Zirve Alanı'nda toplanacak katılımcılar, saat 10.00'da yürüyüşe geçecek. Yürüyüş, Ay Yıldız Tören Alanı'nda son bulacak. Burada saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk konulacak ve protokol konuşmaları gerçekleştirilecek.

Sarıkamış Şehitleri Anma Programı, Ay Yıldız Tören Alanı'nda düzenlenecek Çelik Kanatlar ve hava durumu uygun olursa Solo Türk gösterisi ile tamamlanacak.

Sarıkamış Ekspresi'yle Ankara'dan Kars'a

Gençlik ve Spor Bakanlığı, geçen yıl olduğu gibi etkinliğe katılacak isimleri Ankara'dan Kars'a Sarıkamış Ekspresi'yle götürecek.

Ankara Tren Garı'ndan yarın saat 10.30'da başlayacak yolculukta tarihi Sarıkamış Ekspresi; Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum illerinden geçerek yaklaşık 24 saatlik yolculuğun ardından Kars'ta Sarıkamış'a ulaşacak.

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