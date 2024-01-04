Çok Bulutlu 10.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 04.01.2024 13:55

Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz'e "fırtına" uyarısı

Meteoroloji Orta ve Doğu Karadeniz'e fırtına uyarısında bulundu. Yetkililer, vatandaşları ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riskiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz'e "fırtına" uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Orta Karadeniz'de rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren batıdan, zamanla Doğu Karadeniz'de batı, kuzeybatı ve güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Vatandaşlar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riskiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

ETİKETLER
Meteoroloji Fırtına
Sıradaki Haber
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:46
İsrail Gazze'de 51 kadını alıkoydu
14:44
İsrail, Lübnan'daki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu
14:43
3 gün sürecek "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı" yarın başlayacak
14:41
Yetenek Kapısı Platformu'na 1,8 milyon kişi kayıtlı
14:36
2024'te de sıcaklık rekorları El Nino etkisiyle devam edecek
14:28
TBMM'ye 9 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
Sarıkamış şehitlerinin kardan heykelleri tamamlandı
Sarıkamış şehitlerinin kardan heykelleri tamamlandı
FOTO FOKUS
Aniden geri gelen sürücü az kalsın motosikletliyi eziyordu
Aniden geri gelen sürücü az kalsın motosikletliyi eziyordu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ