İstanbul Havalimanı'nın güvenlik hizmetlerinde yeni dönem

İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş., Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından “Uçak Özel Güvenlik Hizmet ve Denetimi” faaliyetleri için özel bir ruhsat almayı başardı.

Ülke genelinde, 5188 sayılı yasa kapsamında fiziki güvenlik hizmetleri sunma yetkisi bulunan İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş, SHY 22 - Havalimanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği” kapsamındaki C Ruhsatı (CDIŞ.546) ile havayolu firmalarının uçaklarına yönelik her türlü güvenlik hizmetini sağlayabilecek. Aynı zamanda İGA Güvenlik A.Ş, Havalimanı’nda faaliyet gösteren havayolu kuruluşlarının uçaklarına yönelik güvenlik hizmetleri kapsamında da yetkilendirilmiş oldu.

[Fotoğraf: DHA]

En son teknolojik ekipmanlarla destek

Havayolu kuruluşlarının talepleri doğrultusunda İGA Güvenlik’in sunabileceği hizmetler arasında; belge inceleme (kimlik, pasaport, vize belgelerinin incelenmesi), uçak güvenliği (uçağa erişimin kontrol altına alınması), kargo güvenliği ve kargonun uçağa erişiminde ve yüklenmesinde refakat, ikram güvenliği, ikramların uçağa erişimine ve yüklenmesine refakat, uçak temizlik personeline refakat, uçak altı bagajının yüklenmesine yönelik refakat, yolcuların silah transferlerinin sağlanması ve benzeri hizmetler bulunuyor.

Havacılık güvenliğinde yeni bir sayfa açmayı hedefleyen İGA Güvenlik, uçak özel güvenlik hizmet ve denetimlerini sağlamak üzere alt yapısını en son teknolojik ekipmanlarla destekleyerek hizmet verecek.