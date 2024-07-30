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Türkiye
TRT Haber 30.07.2024 09:29

Şanlıurfa'da yasaklı sulak alanlara giren 34 kişiye ceza

Şanlıurfa Valiliği’nin yayımladığı Tehlikeli Sularda Yüzme Yasağı Kararı'na uymayan 34 şahsa 69 bin 768 TL para cezası uygulanarak işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da yasaklı sulak alanlara giren 34 kişiye ceza

Şanlıurfa Valiliğinin geçtiğimiz haftalarda aldığı ‘Tehlikeli Sularda Yüzme Yasağı Kararı’na vatandaşlar duyarlılık gösterirken, canlarını tehlikeye atmaya devam eden şahıslara yönelik caydırıcı amaçlı para cezası uygulandı.

Karara uyan tüm vatandaşlara teşekkür eden Vali Hasan Şıldak, sosyal medya aracılığıyla değerlendirmde bulundu:

“Suda boğulma olaylarının önlenmesi amacıyla Valiliğimiz tarafından yayınlanan genel emir gereğince Emniyet ve Jandarma birimlerimizin denetimleri etkili şekilde devam ediyor. Karara uymayarak su kanalı, baraj, gölet gibi tehlikeli olduğu için girilmesi yasaklanmış sulara giren, 34 kişiye 69.768 tl idari para cezası uygulanmıştır. Yasaklama kararına uyalım. Çocuklarımızın buralarda suya girmesine izin vermeyelim."

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