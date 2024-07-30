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Türkiye
TRT Haber-DHA 30.07.2024 08:54

Ambulans ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

Erzurum’un Oltu ilçesine bağlı Kırsal Çamlıbel Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2’si sağlık çalışanı 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ambulans ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı

112 Ambulansı Erzurum’a hasta götürdükten sonra Oltu’ya dönüş yapıyordu. Bu sırada Oltu’dan Erzurum’a gitmekte olan 75 yaşındaki Feyzullah İyisoy’un kullandığı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada ambulans sürücüsü Fatih Karadeniz ile hemşire Asiye Kaya, hafif ticari aracın sürücüsü Feyzullah İyisoy ile Nacihan İyisoy olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansta görevli ikinci hemşire Netice Altınok ağır yaralandı.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik polisi ve sağlık ekibi ile itfaiye görevlisi sevk edildi. Ağır yaralı olduğu belirlenen hemşire Netice Altınok, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla Erzurum’a sevkedildi.

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araçta sıkışarak hayatını kaybeden Feyzullah İyisoy ile Nacihan İyisoy'un cenazeleri ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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