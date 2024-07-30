Açık 25.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 30.07.2024 08:02

Zehir tacirlerine 17 ilde operasyon: 45 tutuklama

17 ilde uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlara yönelik jandarma tarafından düzenlenen “Narkoçelik-29” operasyonlarında; 1 ton 331 kilogram uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ve 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 103 kişiden 45'i tutuklandı.

Zehir tacirlerine 17 ilde operasyon: 45 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca; Diyarbakır, Ordu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Malatya, Edirne, Erzurum, Bingöl, Aydın, Samsun, Konya, Kilis, Siirt, Van ve Adana İl Jandarma Komutanlıklarınca “Narkoçelik-29”operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Operasyonlarda 1 ton 331 kg uyuşturucu madde, 9 milyon 258 bin 811 adet kök kenevir ve kök skunk ve 4 bin 481 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 

Yakalanan 103 zehir tacirinden 45'i tutuklanırken 36'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Uyuşturucuya geçit yok. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum."

 

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Kayseri'de silahlı kavga: Anne ve oğlu hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:44
İstanbul'da bazı bölgelerde yağış etkili oldu
09:41
VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı
09:31
Şanlıurfa'da yasaklı sulak alanlara giren 34 kişiye ceza
09:22
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
08:53
Ambulans ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
08:41
İç ve doğu kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek
Ambulans ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
Ambulans ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 1 yaralı
FOTO FOKUS
Diz ağrıları neden yaygın?
Diz ağrıları neden yaygın?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ