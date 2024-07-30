İzmir'de mum yangına sebep oldu

Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki sitede yer alan apartmanın Y.B'ye ait 9'uncu katındaki dairede yangın çıktı.

Evde bulunan İ.E.B. ve E.B. büyüyen alevler nedeniyle mahsur kaldı.

Site sakinleri dairelerinden çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

E.B, kendi imkanlarıyla evden çıkarken, İ.E.B. de itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden tahliye edildi. Dumandan etkilenen kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Yangının mumdan çıktığı değerlendiriliyor

Öte yandan yangının çıkış nedenine ilişkin ekipler tarafından incelemeler sürüyor.

İlk değerlendirmelere göre, mahallede devam eden elektrik kesintisi nedeniyle, annelerinin dışarıda olduğu öğrenilen çocukların evde mum yaktığı ve mumdan sıçrayan ateş sonucu yangının çıktığı tahmin ediliyor.