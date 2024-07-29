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Türkiye
AA 29.07.2024 21:15

Toprak kayması fındık ağacını böyle sürükledi

Trabzon'un Arsin ilçesinde yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında bir bahçedeki fındık ağacı bulunduğu yerden metrelerce uzağa sürüklendi. O ilginç an cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Örnek Mahallesi'nde hafta sonu etkili olan yağışın ardından bazı bölgelerde toprak kaymaları meydana geldi.

Adem Korkut ve ailesinin yaşadığı evin üst bölümündeki istinat duvarının da çöktüğü yağış sonucu fındık bahçeleri de zarar gördü.

Ailesiyle birlikte evinin bahçesinde yağışı takip eden Korkut, bir süre sonra bahçesindeki fındık ağacının köküyle birlikte yerinden çıkarak eğimli yolda ilerlediğini fark etti.

Kızı Havva Kübra Korkut'un o anları cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, yaklaşık 30 metre kayan fındık ağacını izleyen aile üyelerinin şaşkınlığını gizleyemediği görülüyor.

"İlginç bir olay yaşadık"

Adem Korkut, kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımın ardından insanların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Görüntüde en ilginç anın fındık ağacının devrilmeden ilerlemesi olduğunu aktaran Korkut, "Buralarda en önce yukarıdaki bölgede kayma oldu. Sonra burada duvar yıkıldı. Biz de ailece gelişini izledik bir kısmını videoya aldık. Bir süre ilerledikten sonra yolda kaldı. İlginç bir olay yaşadık." diye konuştu.

Havva Kübra Korkut ise fındık ağacının hareket etmesiyle video kaydı yapmaya başladığını belirterek, "Aslında yağmur çok yağmıyordu her zamanki gibi bahçede oturuyorduk bir anda buranın aktığı gördük. Ağacın gittiğini görünce çekmek istedim. Bize de anı kalsın diye biraz korku yaşadık ama atlattık." dedi.

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