Gaziantep'te fabrika yangını: Alevler sokağı sardı

Körkün Sanayi Sitesi Osmanbey Caddesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Patlamanın ardından fabrikadan dışarı akan kimyasallar alevleri sokağa taşıdı. Yangının, çevredeki iş yerlerine ve otomobillere sıçraması sonucu 2 otomobil ve 2 iş yeri zarar gördü. Dumandan etkilenen 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen boya fabrikasındaki yangın anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmeye çalıştığı esnada boya ve tinerlerin sokağa yayılma anları saniye saniye yer aldı.