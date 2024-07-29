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Türkiye
İHA 29.07.2024 19:13

Gaziantep'te fabrika yangını: Alevler sokağı sardı

Gaziantep'te sanayi sitesindeki bir boya fabrikasında yangın çıktı. Patlamanın ardından akan kimyasallar nedeniyle alevler sokağı sardı. Güvenlik kamerasına yansıyan yangında 2 iş yeri hasar gördü ve dumandan etkilenen 1 işçi hastaneye kaldırıldı.

Körkün Sanayi Sitesi Osmanbey Caddesi'nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın sonrası olay yerine çok sayıda, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Patlamanın ardından fabrikadan dışarı akan kimyasallar alevleri sokağa taşıdı. Yangının, çevredeki iş yerlerine ve otomobillere sıçraması sonucu 2 otomobil ve 2 iş yeri zarar gördü. Dumandan etkilenen 1 işçi ise hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen boya fabrikasındaki yangın anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmeye çalıştığı esnada boya ve tinerlerin sokağa yayılma anları saniye saniye yer aldı.

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