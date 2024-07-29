Çanakkale Ayvacık'taki yangın kontrol altında

İlçeye bağlı Süleymanköy yakınlarındaki ormanlık alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile kara ve hava araçları sevk edildi.

Yangına havadan 6 uçak, 3 helikopter, karadan da 3 ilk müdahale aracı, 24 arazöz ve su ikmal aracı, 4 dozer, 4 treyler, 3 belediye itfaiyesi ve toplam 180 personelle müdahale edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangında, 9 hektar ormanlık alan, 2 hektar da ziraat alanı zarar gördü.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Milas yangını söndürüldü

Ekizköy mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin mücadelesi sonucu söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 1 hektar ormanlık alanda zarar oluştu.