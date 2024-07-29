Açık 23.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.07.2024 18:42

Tekirdağ'da iki plastik fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 2 fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tekirdağ'da iki plastik fabrikasında yangın
[Fotograf: AA]

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Fabrika çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler yan taraftaki fabrikaya da sıçradı.

Yangına, 16 itfaiye aracı, 54 itfaiye personeli, Hayrabolu Belediyesi ve çiftçilere ait 28 tanker ve 1 TOMA ile müdahale edildi.

Ekiplerin 3,5 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 fabrikada hasar oluştu.

Öte yandan olay yerine fenalaşan fabrika sahibi Ş.E. sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

ETİKETLER
Tekirdağ Yangın
Sıradaki Haber
İznik Gölü kıyısındaki sazlık alanda yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:46
İsrail, Refah kentinin su kaynaklarının yüzde 40'ını yok etti
22:29
İngiltere'de bıçaklı saldırı: 2 çocuk öldü, 9'u çocuk 11 kişi yaralandı
21:44
Bakan Fidan, Endonezya Cumhurbaşkanı Subianto ile bir araya geldi
21:24
Toprak kayması fındık ağacını böyle sürükledi
21:13
Bakan Uraloğlu: Mersin'deki otoyol projesiyle Çeşmeli-Kızkalesi kesimi 18-20 dakikada geçilebilecek
20:54
Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüştü
İsrail'in zorla yerinden ettiği Gazzeliler yine göç yolunda
İsrail'in zorla yerinden ettiği Gazzeliler yine göç yolunda
FOTO FOKUS
Toprak kayması fındık ağacını böyle sürükledi
Toprak kayması fındık ağacını böyle sürükledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ