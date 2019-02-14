Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları belirlenen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde eş zamanlı düzenlediği operasyonda 9 kişiyi gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi.
Adresinde bulunamayan 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA