Türkiye
Bahçelievler'de 8 katlı bina boşaltıldı
13 Şubat 2019 Çarşamba 12:04 - Son Güncelleme 13 Şubat 2019 Çarşamba 12:27
İstanbul Bahçelievler'de bina sakinlerinin talebi üzerine yapılan incelemede, risk taşıdığı tespit edilen 8 katlı apartman tahliye edildi.
Bahçelievler Mahmutbey Caddesi'ndeki Birlik Apartmanı, yapılan tetkiklerin ardından risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltıldı.
24 daireden oluşan ve 45 yıl önce inşa edildiği öğrenilen bina mühürlendi.
Evlerini terk eden aileler, Bahçelievler Belediyesi tarafından öğretmenevinde misafir edildi.
Kaynak: AA
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