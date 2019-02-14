Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, önümüzdeki günlerde açılacak Bilkent Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Toplam bin 623 yatağı ile Avrupa’nın en büyük ama dünyanın tek seferde yapılan 3. büyük hastanesini açmış olduklarını dile getiren Koca, “Geçen hafta ortası taşımaya en yakındaki Atatürk Eğitim Araştırma hastanesinden başlayarak hafta sonu da Yüksek İhtisas Hastanemizi taşıyarak hasta kabulüne başlamış olduk.” dedi.

Koca, bu sürecin devamında önümüzdeki haftalar içinde de diğer hastanelerin benzer şekilde taşınacağını ifade etti.

Kaynak: TRT Haber