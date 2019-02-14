İşleri zorlu ve bir o kadar da önemli demir yolu işçileri, tren seferlerinin aksamaması için mücadele ediyor. Karla kaplı rayları temizliyor, tünellerin içinde oluşan buz sarkıtlarını kırıyorlar.

Zorlu kış şartlarında da durmaksızın çalışan işçiler, 24 saat çalışma esasına göre hareket ediyor.

TRT Haber, Kars Sarıkamış'ın Yağbasan Köyü yakınlarında zorlu mesaisini sürdüren 47. Yol Bakım Müdürlüğü ekiplerine eşlik etti.

Yol Bakım Şefi Mevlüt Koyuncu, "Gerek Bakü-Tiflis-Kars uluslararası demir yolu hattımız gerekse Doğu Ekspresi’mizin seyrüseferlerini engele sokmayacak şekilde 24 saat çalışma esasına dayalı olarak zorlu kış şartlarında çalışıyoruz." dedi.

200 kilometrelik tren yolu 3 kişilik ekibe emanet

Ray üzerindeki devasa kar küreme aracı gün boyu çalışarak rayları trenlerin geçebileceği şekilde temizliyor.

Erzurum Horasan'dan Gürcistan sınırına kadar olan 200 kilometrelik tren ağı 3 kisilik ekibe emanet.

Kar küreme aracı operatörü Birol Ağdağ mesleğin en eskilerinden. Ağdağ, 32 yıldır ray üzerinde direksiyon sallıyor:

"Bu bir aşk meselesi sevmediğiniz zaman bu işi yapamazsınız. Ağır kış şartlarında 24 saat telefonun çekmediği, ulaşımı zor olan noktalarda görev yapıyorsunuz."

Tüneller buzdan temizleniyor

Tren yolu güvenliği için tünellerde de çalışma yapılıyor. Tünelin duvarlarından sızan sular devasa buz kütleleri oluşturarak trenlerin hareketini zorlaştırıyor. Demir yolu işçileri de kazma ve küreklerle bu buz kütlelerini temizliyor.

Demir yolu işçilerinin kar ve buz mesaisi, nisan ayına kadar sürüyor.

Haber: Mustafa Birdir

Kamera: Muhammet Kartal

Kurgu: Ahmet Öztürk