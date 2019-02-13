Kamu DenetÃ§iliÄŸi Kurumunun 2018 yÄ±lÄ± faaliyet raporuna gÃ¶re, kurumun devlet ile vatandasÌ§ arasÄ±ndaki uyusÌ§mazlÄ±klarda arabuluculuk ve uzlasÌ§ma usulleriyle mahkemesiz barÄ±sÌ§cÌ§Ä± cÌ§oÌˆzuÌˆm yolu bulmakta olduÄŸu belirtildi.

Bu kapsamda 2018 yÄ±lÄ± icÌ§erisinde verilen tavsiye kararlarÄ± dÄ±sÌ§Ä±nda toplam 2 bin 498 basÌ§vurunun idare ile vatandasÌ§ arasÄ±nda uzlasÌ§Ä± sagÌ†lamak suretiyle dostane yollarla cÌ§oÌˆzuÌˆme kavusÌ§turulduÄŸu aktarÄ±lan raporda, kurumun gayretli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± karÅŸÄ±sÄ±nda Ã§ok sayÄ±da vatandasÌ§tan tesÌ§ekkuÌˆr mektubu alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Kurumun 2018 yÄ±lÄ±nda kabul edip tavsiye kararÄ± verdiÄŸi baÅŸvuru sayÄ±sÄ±nÄ±n 946'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± vurgulanan raporda, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Tavsiye kararlarÄ±mÄ±za uyum oranÄ± 2013 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 20’lerde seyrederken, 2017 yÄ±lÄ±nda yÃ¼zde 65'e yuÌˆkselmisÌ§, bu rakam 2018 yÄ±lÄ±nda ise yÃ¼zde 70'e ulasÌ§mÄ±sÌ§tÄ±r. BuÌˆtuÌˆn bu cÌ§alÄ±sÌ§malarÄ±n sonucunda yuÌˆzbinlerce insana hak arama yollarÄ± anlatÄ±lmÄ±sÌ§, sorunlarÄ±na cÌ§oÌˆzuÌˆm aranmÄ±sÌ§tÄ±r. Yine idare ile vatandasÌ§ arasÄ±ndaki yuÌˆzbinlerce ihtilaf cÌ§oÌˆzuÌˆme kavusÌ§musÌ§ ve acÌ§Ä±lmasÄ± muhtemel yaklaÅŸÄ±k 200 bin dava, dostane cÌ§oÌˆzuÌˆm veya tavsiye kararÄ± ile oÌˆnlenmisÌ§tir. Kurumumuz boÌˆylece halkÄ±n avukatlÄ±gÌ†Ä±nÄ± yaparak insanÄ±mÄ±zla idare arasÄ±nda barÄ±sÌ§ koÌˆpruÌˆsuÌˆ kurmusÌ§tur.

2019 yÄ±lÄ±nda, kurumumuzun artan sorun cÌ§oÌˆzme yetenegÌ†i ve basÌ§arÄ± cÌ§Ä±tasÄ±nÄ± daha da yuÌˆkseltme gayreti icÌ§erisinde olunacaktÄ±r."

Ã–te yandan, raporda, "40 Soruda OmbudsmanlÄ±k" adlÄ± KDK rehberinin dagÌ†Ä±tÄ±mÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi, OmbudsmanlÄ±k buÌˆlteni ve hakemli dergi "Akademik Ombudsman"lÄ±gÌ†Ä±n yeni sayÄ±larÄ± da yer aldÄ±.

Kaynak: AA