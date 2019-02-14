İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 Şubat'ta İstanbul, Ankara, İzmir, Afyonkarahisar, Bursa, Bolu Antalya ve Edirne'de düzenlenen operasyonda yakalanan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklanırken 9'si adli kontrol şartıyla, 8'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Dijital para alım satımı yapan bir şirketin Bitcoin, Etherium ve Ripple gibi toplamda 13 milyon lira tutarındaki coininin, 20 Aralık 2018'de 04.00 ile 07.00 saatleri arasında iki kullanıcı hesabı üzerinden farklı adreslere transfer edilerek zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA