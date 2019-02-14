Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı belirlenen 10 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Gebze, Darıca ve İzmit ilçelerinde yaptığı operasyonda, aralarında HDP İl Eşbaşkanı L.A.'nın da olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerindeki aramada, bazı dokümanlara el konuldu.

Soruşturma kapsamında bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA