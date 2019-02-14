Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonucu 10 yerleşim yerinin yolunun kapandığı belirtildi.

Başkale, Bahçesaray ve Gürpınar ilçelerinde kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiği vurgulanan açıklamada, kırsal bölgelerde olumsuz havanın etkisini sürdürdüğü aktarıldı.

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, bölge genelinde kapalı bağlantı yolu olmadığı duyuruldu.

Bitlis Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle kapanan 7 köy yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Muş'ta bazı evler kara gömüldü

Muş Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür ise, kar nedeniyle 5 köy ve 15 mezra yolunun ulaşıma kapandığını, ekiplerin bu yolları açmak için çalıştığını ifade etti.

Muş merkeze bağlı Çengilli köyünde tek katlı evler kara gömüldü.

Köy sakinlerinden Celalettin Yöndem, kar kalınlığının bölgede yer yer 10 metreye ulaştığını ve yaklaşık 5 aydır olumsuz hava koşulları nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Erzurum'da 25 yol ulaşıma kapandı

Kışın en sert geçtiği illerden Erzurum'da, aralıklarla süren kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kent merkezine uzak mahalle ve köylerde, yaşamı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da kar yağışı sonrası, 25 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan

Ardahan'da da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor.

Soğuk hava ile birlikte kentte buzlanma ve kırağı oluştu.

Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 18 derece ölçüldüğü kentte, soğuk havayla birlikte özellikle Kura Nehri mevkisinde pus oluştu.

Kaynak: AA