Haber Giriş: Kaynak: DHA
Şanlıurfa'da tefeci operasyonu: 20 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Şanlıurfa'da, yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki 34 iş yerine operasyon düzenledi.
Eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda, çok sayıda kredi kartı, çek ve banka makbuzu ile 4 para sayma makinesi, 15 POS cihazı, dijital materyaller, 5 kaçak cep telefonu, 2 uzun namlulu silah, 2 kurusıkı tabanca ve 152 mermi ele geçirildi.
20 şüpheli gözaltına alındı.
20 şüphelinin 9'u tutuklandı
Yüksek faizle borç para vererek, tefecilik yaptıkları iddia edilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 9'u tutuklandı.
Etiketler: tefeci operasyonu şanlıurfa il emniyet müdürlüğüSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 17:12
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