Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri kapsamında Ankara Adalet Sarayı'ında normalleşme dönemi uygulamaları hayata geçirildi.

Şeffaf brandalı önlem

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, adliye içerisinde sosyal mesafe kurallarına uyulmasını sağlayacak düzenlemeler yaptı.

Bu kapsamda, adliye giriş kapılarına sosyal mesafe kurallarını hatırlatan uyarı ve bilgilendirme afişleri ile duruşma salonlarının kapılarına içeriye en fazla kaç kişinin girebileceğinin belirtildiği levhalar asıldı.

Ayrıca mübaşirler, duruşma sırasında nasıl davranılması gerektiği konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Adliyede yoğunluğun artmasıyla birlikte kimi mahkeme ve kalemler ise koronavirüse karşı farklı tedbirlere başvurdu.

Bazı duruşma salonlarında sanık ile mahkeme heyeti arasına şeffaf naylon branda çekildi, bazılarında ise hakim kürsünün etrafı çıta ve brandayla izole edildi.