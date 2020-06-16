Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2 ay ziyaretçi girişi kısıtlanan Salda Gölü ve çevresi, normalleşme süreciyle ziyaretçilerini ağırlıyor.

Gölün doğal güzelliğinin en iyi izlendiği Beyaz Adalar bölgesine yoğunluk oluşturan ziyaretçiler, suda yüzerek serinledi, kumsalda yürüyüş yaptı.

[Fotoğraf: AA]

"Beyaz kumsalıyla şahane bir yer"

Antalya'dan ailesiyle gölü görmeye gelen 9 yaşındaki Yiğit Bolat, uzun süre evde kaldıktan sonra dışarı çıkabildiği ve Salda Gölü'ne geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Salda Gölü'nün doğa harikası olduğunu ifade eden Bolat, "Burası stresten kurtulabileceğimiz beyaz kumsalıyla şahane bir yer. Sosyal mesafeye dikkat ederek suya da girilebiliyor. Kardeşimle çok eğlendim" diye konuştu.

[Fotoğraf: AA]

Ziyaretçilerden Egemen Bulut da "muhteşem" olarak nitelendiği gölü herkesin görmesi gerektiğini dile getirdi.