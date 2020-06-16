Haber Giriş: Kaynak: AA
Bingöl'de 4,3 büyüklüğünde deprem
[Fotoğraf: TRT Haber]
AFAD, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.57'de Yedisu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Depremin 7,02 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Etiketler: son dakika bingöl depremSon Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 16:20
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