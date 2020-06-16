Rengi değişti, kokusu arttı… Günlerdir tartışma konusu olan Haliç'teki kirlilik iddiaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığını harekete geçirdi, çalışma başlatıldı.

Sonuçlar en geç cumartesi günü açıklanacak

Altın Boynuz olarak da bilinen Haliç'ten su örnekleri alındı. Kirliliğin artıp atmadığı en geç cumartesi gününe kadar netleşecek. Sonuçları Bakanlık açıklayacak. Çalışmaya anlaşmalı üniversiteler de destek veriyor.

Haliç'te bazı noktalardaki ağır koku da dikkat çekici boyuta ulaştı. Değişimin nedeninin yosun miktarındaki artıştan kaynaklanabileceği de öne sürüldü.

Çevre Mühendisi İlker Civil, şunları söyledi:

“ALG'ler besin maddesiyle hızla çoğaldığı için bu besin maddelerinin Haliç'e hangi yollardan geldiğinin araştırılması gerekiyor. Acaba kaçak bir deşarj mı var evsel atık mı endüstriyel bir atık mı boşaltıldı? Çünkü bu besin maddeleri arttıkça buradaki ALG'ler hızla çoğaltılıyorlar.”

