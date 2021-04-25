Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 16:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da ortaya çıktı: Nesli tehlike altındaki "alaca sansar" görüldü
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, bir çiftçinin aracında koruma altında olan alaca sansar görüldü.
İlçe kırsalındaki Ayhan Mahallesi'nde çiftçilik yapan İlhami Ülgen, otomobilinden ses gelmesi üzerine aracını kontrol ettiğinde daha önce görmediği bir hayvan türüyle karşılaştı.
Hayvanı dikkatlice yakalayıp sağlık durumunu kontrol eden Ülgen, yaptığı araştırmada bunun bir alaca sansar olduğunu belirledi.
Ülgen, sansarı yemleyip suladıktan sonra doğaya saldı.
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