İlçe kırsalındaki Ayhan Mahallesi'nde çiftçilik yapan İlhami Ülgen, otomobilinden ses gelmesi üzerine aracını kontrol ettiğinde daha önce görmediği bir hayvan türüyle karşılaştı.

Hayvanı dikkatlice yakalayıp sağlık durumunu kontrol eden Ülgen, yaptığı araştırmada bunun bir alaca sansar olduğunu belirledi.

Ülgen, sansarı yemleyip suladıktan sonra doğaya saldı.