Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hizan ilçesinde saat 12.20’de 3,9, 12.39’da ise 4,1 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı kaydedildi.

İlk bilgilere göre can ve mal kaybına sebep olmayan depremlerden dolayı kısa süreli panik yaşandı.