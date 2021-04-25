Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 13:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bitlis'te art arda deprem
Bitlis'in Hizan ilçesinde, 4,1 ve 3,9 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hizan ilçesinde saat 12.20’de 3,9, 12.39’da ise 4,1 büyüklüğünde iki ayrı sarsıntı kaydedildi.
İlk bilgilere göre can ve mal kaybına sebep olmayan depremlerden dolayı kısa süreli panik yaşandı.
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