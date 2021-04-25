İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçe kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Operasyonda, 2 PK 90 milimetre M79 antitank roketatar mühimmatı, 840 PK makineli tüfek mühimmatı ve 130 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi.