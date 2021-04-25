Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 14:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Van'da terör operasyonu: Çok sayıda mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Sığınak ve depolarda, teröristlerce kullanıldığı belirlenen çok sayıda mühimmat bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu kapsamda ilçe kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla operasyon düzenlendi.
[Fotoğraf: AA]
Operasyonda, 2 PK 90 milimetre M79 antitank roketatar mühimmatı, 840 PK makineli tüfek mühimmatı ve 130 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği mühimmatı ele geçirildi.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/KCK
Son Haberler
- 15:59
- 15:16
- 15:21
- 15:45
- 14:51
Sıradaki Haber
Gaziantep'te bir araçtan 5 milyon 930 bin makaron çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz