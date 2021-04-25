Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 14:33Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Gaziantep'te bir araçtan 5 milyon 930 bin makaron çıktı
[Fotoğraf: DHA]
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 5 milyon 930 bin bandrolsüz makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışma neticesinde, ilçede gümrük kaçağı makaron bulunduğunu belirledi.
Ekipler, bir araçta yaptıkları aramada 5 milyon 930 bin makaron ele geçirdi.
Makaronlara el koyan ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi de gözaltına aldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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