İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan çalışma neticesinde, ilçede gümrük kaçağı makaron bulunduğunu belirledi.

Ekipler, bir araçta yaptıkları aramada 5 milyon 930 bin makaron ele geçirdi.

Makaronlara el koyan ekipler, olayla ilgili 1 şüpheliyi de gözaltına aldı.