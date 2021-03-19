Siverek'te gölete balık tutmak için giren ve teknelerinin alabora olması sonucu kaybolan 24 yaşındaki Ahmet Mindeş ve 19 yaşındaki Jiyan Kengiş'i arama çalışmaları 3'üncü gününde tamamlandı.

Su altı polisleri, Diyarbakır Jandarma Su Altı Arama Kurtarma (JAK) ve AFAD ekipleri, göletteki arama tarama çalışmalarında kıyıya yaklaşık 300 metre uzaklıkta Jiyan Kengiş'in cesedinin bulunmasından bir süre sonra Ahmet Mindeş'in de cesedine ulaştı.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan Mindeş'in cenazesi, Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, balık tutmak için açıldıkları gölette 17 Mart'ta tekneleri alabora olan 3 kişiden Mahmut Kengiş, kendi imkanlarıyla sudan çıkmış, Ahmet Mindeş ve Jiyan Kengiş kaybolmuştu.