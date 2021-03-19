Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da suç örgütüne operasyon: 9 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Aydın'ın Çine ilçesinde suç örgütüne operasyon düzenlendi. 3 aydır polis ekiplerinin takibinde olan suç örgütünün üyelerinden 9 kişi yakalandı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, 11 kişinin şantaj ve tehdit iddiasıyla şikayette bulunması üzerine çalışma başlattı.
Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibinin ardından Özel Harekat polislerinin de katılımıyla ilçede belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda çok sayıda malzeme ele geçirildi
Aralarında suç örgütü elebaşı M.A'nın da bulunduğu 9 zanlı yakalandı. Adreslerdeki aramalarda toprağa gömülü 1 kalaşnikof marka tüfek, 4 şarjör, 70 mermi, 6 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 6 kuru sıkı tabanca, 1 dürbün, 2 kasatura, 1 çelik yelek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Etiketler: Suç Örgütü
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